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İstanbul'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı

İstanbul'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul\'daki okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı
15.01.2024 - 10:22,
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İstanbul'daki okullarda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde de haftanın ilk günü düzenlenen bayrak töreni sırasında şehitler anıldı.

Öğrenciler, derslerine başlamadan önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şişli'de bulunan Nilüfer Hatun İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, millet olarak acılı günler yaşadıklarını söyledi.

Yentür, "Şehitlerimiz, milletimizin emanetidir. Onlar daima yüreklerimizde, isimleriyle kurumlarımızda, okullarımızda yaşayacaklar. Biz biliyoruz ki onlar ölmediler, onlar cennete uçtular." dedi.

Şehit olan askerlerin al bayrağı yere düşürmemek için canlarını ortaya koyduğunu dile getiren Yentür, şehitlerin ülkeyi gençlere emanet bıraktığını kaydetti.

Murat Mücahit Yentür, bu nedenle çok çalışıp gayret ederek, bilimde, teknolojide, sanayide, edebiyatta ve her alanda bu milleti güçlü kılacaklarını ifade etti.

Öğrencilere yürekten inandıklarını aktaran Yentür, "Bu vatanın değerlerine yürekten bağlı, Cumhuriyet'i koruyacak ve yüceltecek gençler yetiştirmek bizim en önemli görevimizdir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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