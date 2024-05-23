Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İddia manipülasyon, okul yabancı dilde eğitim veriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İddia manipülasyon, okul yabancı dilde eğitim veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İddia manipülasyon, okul yabancı dilde eğitim veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmadığı ve eğitimin Arapça verildiği iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı. Açıklamada, ülkemizde farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verildiği belirtilerek, bahse konu okulun da bu kapsamdaki okullardan biri olduğu vurgulandı. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

23.05.2024 23:41
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), " İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasına ilişkin, "Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir." açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

İddiaya konu okulun özel bir okul olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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