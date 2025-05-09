İstanbul'dan Bursa'ya 'çevre' için pedal atan 10 bisikletçi Yalova'ya ulaştı

YALOVA - Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği tarafından "Doğaya Vakıf Ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya bisiklet turu gerçekleştiren 10 bisikletçi Yalova'ya ulaştı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkan bisikletçiler, feribotla Pendik'ten Yalova'ya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Genel Müdürü Süleyman Coşar, bisiklet turunun 2 ayağı olduğunu belirterek, "Birinci ayağı malumunuz içinde bulunduğumuz hafta 6-12 Mayıs tarihleri arası Vakıflar Haftası. Vakıflar Haftasını tarihi vakıf değerlerimizi farkındalık çalışması için bir tur organize ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Üsküdar Bölge Müdürlüğü'nden bu sabah saat 9.00'da hareket ettiler. Bu akşam da Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaklar. Yarın da bu ekip Bursa'daki tarihi mekanları ziyaret edip yine bir farkındalık çalışması yapacaklar" dedi.

Coşar, ÇEKUD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği "1 Milyon Meyve Fidanı" kampanyasının da duyurusunu, tanıtımını yaptıklarını söyledi.

ÇEKUD çevre gönüllüsü Ahmet Talha Coşar ise, "Çevre adına farkındalık oluşturmak için bu turumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu turumuzun sloganı 'Doğaya Vakıf Ol.' Doğaya vakıf olmak için doğayı tanıyarak pedal çeviriyoruz" ifadesini kullandı.

Bisiklet sporcusu Muhammed Berke Alaca da yaptıkları projenin çevre bilincini aşılamaya yönelik olduğunu kaydetti.

Bisikletçiler ardından Bursa'ya doğru harekete geçti.