İstanbul\'dan gelen öğrenci ve eğitimciler Keban Barajı\'nı ve doğal güzellikleri gezdi

İstanbul'dan gelen öğrenci ve eğitimciler, Keban ilçesinin doğal güzelliklerini ve Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'ni gezdi.

"Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında kente gelen İstanbul Bayrampaşa İlçe Millİ Eğitim Şube Müdürü Yücel Sarıoğlu, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nuri Kaya ile öğrenci ve eğitimciler, Keban ilçesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre'yi makamında ziyaret eden öğrenci ve eğitimciler, daha sonra Keban Musa Coşkun Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Program kapsamında öğrenci ve eğitimciler, Fırat Nehri, Fırat Köprüsü, Seyirtepe, Çırçır Şelalesi ve Keban Barajı Hidroelektrik Santralini gezdi.