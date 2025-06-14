İstanbul\'dan İran\'a Otobüsle Dönüşler Artıyor

İsrail ile İran arasındaki füze saldırılarının ardından kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor.

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında yoğunluk yaşanırken, İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi. Bazı İranlılar valizleriyle terminalde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu.

'MECBUREN OTOBÜSLE GİDİYORUZ'

İstanbul'dan İran'a dönen Veli Vermeziyer, "İranlıyım, İstanbul'a malzeme için, parça için, araba parçaları için katılmıştım. İran'da, İsrail ile savaşımız oldu. Biz uçak ile gidecektik İran'a olmadı. Uçakları kapattıkları için biz mecburen otobüsle gidiyoruz" dedi.

'ARAÇTA 30'A YAKIN İRANLI YOLCU VAR'

Otobüs şoförü Mehmetcan Adlık, "Bayramdan sonra seferlerde araçlar boş kalmıştı. Bugün otobüslerde yer kalmadı, şuan dördüncü araç çıkıyor. Hiçbir aracımızda yer kalmadı, yoğunluk yaşıyoruz. Çoğu yolcularımız da İranlıdır. Arabada şuan 30'a yakın İranlı yolcularımız var" dedi.

'4 SEFER ARABA GÖNDERDİK'

Otobüs firma müdürü Said Bey, "İran'a baya yolcu yoğunluğu var. Uçaklar iptal edildiği için bütün yolcular şu anda otobüsle gidiyor. En yakın yer Van'a gidiyor, Van'dan İran'a daha rahat geçiyorlar. Bugün 4 sefer araba gönderdik. Baya İranlı yolcu var" dedi.