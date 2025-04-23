AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" denildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Depremi: AFAD'dan Uyarı - Son Dakika
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