İstanbul Depreminde 236 Yaralı

(ANKARA)- İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaşanan yaralanmalar hakkında açıklama yaptı. Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."