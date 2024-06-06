İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Sultangazi'deki hayvan satış pazarında sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı. Kurbanlık hayvan satıcı ve alıcılarına Türk lirasının güvenlik özellikleri ve sahte para ayırt etme yöntemleri anlatıldı. Satıcılar, yapılan bilgilendirme çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

06.06.2024 14:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" kapsamında kurbanlık hayvan satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

Sultangazi'deki hayvan satış pazarına giden ekipler, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı çalışma yaptı.

Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma kapsamında bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı.

Ekipler, "tırnakçılık", "yankesicilik" ve "tantanacılık" olarak tabir edilen bazı dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Mehmet Demirci, basın mensuplarına, normal şartlarda sahte ve gerçek parayı ayıramadığını söyledi.

Demirci, bilgilendirme sonucunda artık bunu ayırt edebileceği için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Satıcılardan Zafer Kurnaz ise kendileri için son derece faydalı bilgilendirme çalışması için polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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