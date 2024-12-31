İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için "huzur" klibi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl dolayısıyla "İstanbul'un huzuru" ve " Türkiye'nin huzuru" etiketleriyle klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "2024'te olduğu gibi 2025'te de huzur ve güvenliğiniz için her zaman yanınızda daima görev başındayız" cümlesiyle paylaşılan klipte, kentin tarihi, turistik ve önemli noktaları yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile başlayan klipte Ortaköy, Kadıköy, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü, Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne de yer verildi.

Dron ile çekilen klipteki her noktada, çeşitli şubeler tarafından alınan önlemler kapsamında görevli polis memurları görülüyor. Polis helikopterinden teknelere kadar emniyet araçlarının görüntüleri de klipte kullanılıyor.