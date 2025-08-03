İstanbul Havalimanı\'nda Yeni Rekor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2 Ağustos'ta günlük 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuş ile Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos'ta kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir rekor olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuş ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca Antalya Havalimanı'nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarının kırıldığını belirterek, "Havalimanımız bir günde 1225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.