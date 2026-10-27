İstanbul Havalimanı Yolu'nda alev alan cip itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul Havalimanı Yolu'nda alev alan cip itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı Yolu'nda seyir halindeki cipte bilinmeyen nedenle yangın çıktı, alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü cipi yol kenarına park etti, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılmaz hale geldi; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Arnavutköy'de seyir halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Havalimanı Yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan cipte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını kapladı.
Sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Cipin yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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