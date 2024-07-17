İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalınmasına İlişkin Firari Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalınmasına İlişkin Firari Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bir kuyumcudan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalınmasına ilişkin firari şüpheli tutuklandı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan diğer şüphelilerin tutuklandığı hırsızlık olayına karışan N.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelinin 15 suç kaydı ve 1 aranması olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

17.07.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de, kuyumcudan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalınmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta gece saatlerinde K.E'ye ait iş yerinden, 4 zanlının 1 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalınmasına ilişkin başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığı hırsızlığa ilişkin firari N.Ç. de 9 Temmuz'da Esenyurt'ta gözaltına alındı. Sorgulamada zanlının 15 suç kaydı ve 1 aranması olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de 15 Mart'ta iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, maskeli şüphelilerin, kuyumcunun kapısının camını kırarak içeri girmeleri, hızlı hareketlerle tezgah ve vitrindeki pırlantaları torbalara doldurduktan sonra ayrılmaları yer almıştı. Kayıtlara göre, zanlılar 1 dakika içerisinde iş yerine girip hırsızlığı gerçekleştirmişlerdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalınmasına İlişkin Firari Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalınmasına İlişkin Firari Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement