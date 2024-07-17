İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalınmasına İlişkin Firari Tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de, kuyumcudan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalınmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta gece saatlerinde K.E'ye ait iş yerinden, 4 zanlının 1 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalınmasına ilişkin başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığı hırsızlığa ilişkin firari N.Ç. de 9 Temmuz'da Esenyurt'ta gözaltına alındı. Sorgulamada zanlının 15 suç kaydı ve 1 aranması olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de 15 Mart'ta iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, maskeli şüphelilerin, kuyumcunun kapısının camını kırarak içeri girmeleri, hızlı hareketlerle tezgah ve vitrindeki pırlantaları torbalara doldurduktan sonra ayrılmaları yer almıştı. Kayıtlara göre, zanlılar 1 dakika içerisinde iş yerine girip hırsızlığı gerçekleştirmişlerdi.