İstanbul Küçükçekmece'de Restoranlara Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de site içerisindeki restoranların olduğu alanda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'taki sitenin bahçe katındaki kafeterya ve restoranların bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz bir kişi ateş etmeye başladı.
Saldırıda 24 yaşındaki G.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan G.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği alandaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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