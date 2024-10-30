İstanbul Maratonu'nda Otizme Destek - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Otizme Destek

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nda otizmli çocuklar için eğitim bursu topluyor.

30.10.2024 19:46
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Tohum Otizm Vakfı, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda tüm sporseverleri otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunmaya davet etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, 12 yıldır yardımseverlik koşularında gönüllü koşucular aracılığıyla otizmli çocukların eğitim bursuna bağış toplandığı belirtildi.

Megakentte 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'na vurgu yapılan açıklamada, iyilik peşinde koşmak isteyen herkese otizmli çocukların eğitimine destek olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, otizmli çocukların eğitim hakkına erişimine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Otizmli Çocukların Eğitimi İçin Tohum Güneşi Ol" projesiyle ilgili olarak, her bir gönüllü koşucunun "Tohum Güneşi" olarak anıldığı kaydedildi.

Bu yıl Tohum Güneşleri arasına vakfın eğitim kurumları öğrencilerinin de katılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin, kendileri gibi otizmli çocuk ve gençlerin eğitim bursundan faydalanabilmeleri için 8 kilometre koşacağı ve 210 bin lira bağış toplamayı hedefledikleri ifade edildi.

Açıklamada, koşuya katılacak öğrencilerin eğitimle özel hayatlarında gösterdikleri ilerleme, otizme dair yaşanmışlıkları, Vakfın onlara sunduğu imkanlar ve koşuya dair düşüncelerine de yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu'nda Otizme Destek - Son Dakika

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