İstanbul Metro Hattı Yeniden Açıldı

İstanbul'da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.