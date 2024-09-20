İstanbul Modern\'de Rehberli Sergi Turları Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., sanatseverler için İstanbul Modern'de düzenlediği rehberli sergi turlarına devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen turlar, katılımcılara sanat dünyasında derinlemesine bir keşif fırsatı sunuyor.

İstanbul Modern'de temmuz ayında başlayan rehberli sergi turları, 11 Ekim'e kadar Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden kayıt olan sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Turlar, katılımcılara sanat eserlerini derinlemesine inceleme ve eserlere ilişkin daha kapsamlı bir anlayış kazanma fırsatı sunacak.

Sanat Rotası; 27 Eylül Cuma günü saat 16.00'da "Yüzen Adalar", 4 Ekim Cuma günü saat 16.00'da "Olafur Eliasson - Senin Beklenmedik Karşılaşman", 11 Ekim Cuma günü saat 16.00'da ise yeniden "Yüzen Adalar" sergileri ile devam edecek.

"Olafur Eliasson: Senin Beklenmedik Karşılaşman"

Sanat dünyasının en önemli isimlerinden Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Senin Beklenmedik Karşılaşman", İstanbul Modern'de büyük ilgiyle karşılanıyor. Sanat Rotası katılımcıları, Eliasson'un 30 yılı aşkın kariyerinde odaklandığı temaları, sanatsal vizyonunu ve yaratıcı süreçlerini rehber eşliğinde detaylıca inceleme fırsatı bulacak. Bu özel turda, Eliasson'un eserlerine dair yeni perspektifler kazanan sanatseverler, derinlemesine bilgiler edinecek.

"Yüzen Adalar"

"Yüzen Adalar" sergisi, 1945'ten günümüze Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümünü yansıtan müze koleksiyonundan bir kesit sunuyor. Soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden video eserlerine uzanan bu sergi, sanatçıların üretim süreçleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerine ışık tutuyor. Sanat Rotası kapsamında bu sergiyle, sanatseverler Türkiye sanat tarihindeki önemli gelişmeleri yakından inceleyebilecekler. İstanbul Modern'in dokuzuncu koleksiyon sergisi olan "Yüzen Adalar", sadece sergi salonuyla sınırlı kalmıyor; müzenin farklı alanlarına yayılarak sanatçıların sınırları aşan hayal güçlerini gözler önüne seriyor.

Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden kayıt yaparak ücretsiz turlara katılmak mümkün olacak.