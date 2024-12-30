İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 Bin Yolcuya Hizmet Verecek - Son Dakika
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İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 Bin Yolcuya Hizmet Verecek

İstanbul-Sofya Ekspresi 2024\'te 37 Bin Yolcuya Hizmet Verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin 2024 yılı itibarıyla 37 bin yolcuya ulaşacağını açıkladı. Hat, Türkiye ve Avrupa arasında konforlu ve ekonomik bir seyahat imkanı sunuyor.

30.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- Sofya Ekspresi'nin 2024 yılında 37 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, hattın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir kapısı olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul-Sofya Ekspresi, yolcularımıza tarihi ve kültürel bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu hat ile Türkiye ve Avrupa arasında hem konforlu hem de ekonomik bir seyahat imkanı sağlıyoruz" dedi.

İstanbul-Sofya Ekspresi'nin her geçen yıl artan bir taleple karşılaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Sofya Ekspresi hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya ulaştık. Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Avrupa'ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan hareket eden trenin, Alpullu, Edirne ve Kapıkule gibi tarihi noktalardan geçerek Bulgaristan'ın Sofya şehrine ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "İstanbul-Sofya Ekspresi, tarih boyunca iki kıta arasında bir köprü işlevi gören İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanıyor. Tarihi zenginliklerin yanı sıra yolculuk esnasında doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı veriyor. Ayrıca yaz aylarında eklenen kuşetli vagonlar sayesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e de doğrudan ulaşılabiliyor" dedi.

Trenin hareket saatlerine ilişkin bilgi de veren Uraloğlu, İstanbul Halkalı'dan her akşam saat 20.00'de kalkış yapan trenin ertesi sabah 11.00'de Bulgaristan Sofya Merkez Garına ulaştığını, Sofya'dan 17.50'de hareket eden trenin sabah 08.14'te İstanbul'a vardığını belirtti. Uraloğlu, "Yolcularımıza yataklı, kuşetli ve pulman tipi vagonlarda konforlu bir seyahat deneyimi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul-Sofya Ekspresi 2024'te 37 Bin Yolcuya Hizmet Verecek - Son Dakika

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