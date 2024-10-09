İstanbul Turizm Fuarı Başladı

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İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un tarihsel, kültürel ve coğrafi anlamda "Bir dünya başkenti" olduğunu söyledi.

Dünyanın en fazla bilinen kentlerinden İstanbul'un marka değerini arttıracak çalışmalar içinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Bize ne denli güçlü bir miras olarak bırakıldığını, onu güçlendirmenin, geliştirmenin yanı sıra korumanın da ne kadar önemli olduğunu bilen yöneticileriz. Elbette gelişme önemli, güncel gereksinimler önemli ama bu şehrin muhafızlığını yapmak da bir o kadar önemli. Bu anlayışla, İstanbul'un turizm marka değerini her yıl daha da yukarıya artıracağımızdan eminim." dedi.

İstanbul'un, turizm anlamında sadece bir veya birkaç stratejiyle yorumlanacak bir şehir olmadığına dikkati çeken İmamoğlu, kentin ev sahipliğini yapacağı 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatları yolculuğunu da bu kapsamda ele aldıklarını kaydetti.

İmamoğlu, "Turizmin bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması, yaygınlaştırırken bir kalitenin, aynı zamanda bir metodun, sistemin işletilmesi değerli. Bu anlamda, bu tür ortamların eğer güçlü bir şekilde oluşmasını istiyorsak, merkezi kavramlarla değil, yerelde ve fonksiyonel anlamda sektörlerin güçlendirilmesiyle mümkündür." diye konuştu.

Sevginin büyütülmesi gerektiğini, "sevgi pıtırcığı" ifadesinin hayatta en çok sevdiği yakıştırmalardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, insanların sevmesi halinde bütün sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilip açılan fuar, bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.