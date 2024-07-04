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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKOM verilerine dayanarak İstanbul'un Anadolu Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İBB, yağışların gün boyu aralıklarla etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İBB'nin yağış uyarısı şöyle:

"AKOM verisine göre halihazırda Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun gün boyu Anadolu Yakası'nda aralıklarla etkili olacağı ve Cuma (yarın) öğle saatlerine kadar doğu ve kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçebilirsiniz."