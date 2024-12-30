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İstanbul'un En Büyük Sorunları Trafik ve Ekonomi

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbulluların en büyük sorunları trafik, ekonomik meseleler ve deprem.

30.12.2024 18:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayınladığı Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması'na göre, İstanbul'un ilk 3 sorunu trafik, ekonomik sorunlar ve İstanbul depremi. Araştırma, İstanbulluların yarıdan fazlasının gündeminin üst sırasında ekonomik sorunlar yer aldığını, yüzde 55.9'unun kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediğini gösteriyor.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması'nı yayınlandı. İPA'nın, İstanbul'da yaşayan 1027 vatandaşın görüşleri üzerinden derlediği araştırmaya göre, yüzde 53.3 ile ekonomik sorunlar yine vatandaşın gündeminin üst sırasında. Araştırma ayrıca, İstanbulluların yüzde 55.9'unun kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediği gösteriyor.

Yüzde 39,1 "kıt kanaat" geçinebiliyor

Aralık ayında katılımcıların yüzde 28,7'si bazı ödemelerini yapamadığını ve borca gittiğini, yüzde 8,4'ü aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,1'i "kıt kanaat" geçinebildiğini belirtirken, geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23,8 oldu.

İstanbul'un ilk 3 sorunu

Araştırmaya göre İstanbul'un ilk sorunu sırasıyla trafik, ekonomik sorunlar ve İstanbul depremi olarak belirlendi.

Ortalama stres seviyesi 6,6

Aralık ayındaki duygu durumlarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen katılımcıların yanıtlarına göre, İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,6, kaygı seviyesi 5,8 oldu. Yaşam memnuniyeti 5, mutluluk seviyesi ise 6 olarak ölçüldü.

2025 beklentileri de olumlu bir seyir izlemiyor

Ayrıca, katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 54.4), ekonomik sıkıntıların yılbaşını eskisi gibi kutlamayı engellediğini ifade ederken, 2025 beklentileri de olumlu bir seyir izlemiyor. 2025 beklentilerini değerlendiren katılımcıların yüzde 71,6'sı ülkenin ekonomik durumuna ilişkin beklentisini olumsuz olarak belirtti.

2025 yılı için en yüksek olumlu yönde beklenti aile ilişkilerinde olurken, en olumsuz beklentiyse adalet ve eğitim sistemine ilişkin alanlar oldu. Eğitim sisteminden olumlu beklentiye sahip olan katılımcıların oranı yüzde 20.6, adalet sistemlerinden olumlu beklentisi olanlar ise yüzde 16.9 seviyesinde.

Suriye de gündemde

Ayrıca araştırmaya göre, Suriye'deki rejimin yıkılması, yüzde 5.4 ile gündemde yerini almış durumda. Öte yandan, katılımcıların yalnızca yüzde 4.3'ü Suriyelilerin tamamının ülkelerine dönüş yapacağı kanaatinde. Yüzde 9.4'lük bir kesimse hiçbir Suriyelinin ülkesine dönmeyeceğini düşünüyor.

Kaynak: ANKA

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