İstanbul\'un Kuzey ve Yüksek Kesimlerinde Sis Etkili Oluyor

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösteriyor.
Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.???????
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak değerlendirilen 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
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