İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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AVCILAR'daki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın kampüsünde devam eden inşaatta çalışan bir işçi, 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün saat 16.50 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Kampüsü'ndeki inşaatlarda çalışan işçilerden Mehmet Ekinci(38), çalışma sırasında binanın 4'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere bugün ailesine teslim edildi. Cenazenin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.