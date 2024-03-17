İstanbul Valiliği, Nevruz kutlaması sırasında Öcalan posteri açan 3 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valiliğin akşam saatlerinde yaptığı açıklama şöyle:
"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;
Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterini açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.
Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır"
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Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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