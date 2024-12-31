İstanbul Valisi Gül'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki uygulama noktasına ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki uygulama noktasına ziyaret Açıklaması

İstanbul Valisi Gül\'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki uygulama noktasına ziyaret Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti.

31.12.2024 22:50
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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti.

Uygulama noktasında alınan yılbaşı tedbirlerini denetleyen gül, burada görev yapan polislerin yeni yılını kutladı, kontrol noktasındaki vatandaşlara, basın mensuplarına ve görevlilere de baklava ikramında bulundu.

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbulluların ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için kaymakamların koordinesinde emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin kentin her karışında görevlerini yaptığını söyledi.

İstanbul'da şu anda 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetinin görev yaptığını aktaran Gül, "Asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları, yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi, o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

-"İnşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır"

Gül, köprüde görev yapan mesai arkadaşlarını ziyarete geldiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır ve hemşehrilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri, güzel bir yıl olarak başlamış olacağız. Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum, Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Buradan önce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini hatırlatan Gül, orada da sağlık alanında, itfaiye, AFAD olarak, düzensiz göçle ilgili göç idaresinin mobil araçlarının 7/24 çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Gül, İstanbulluların herhangi bir sorun yaşamaması için bugün okulları erken tatil edip, belli sokak ve caddelerin trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, "Bu saat itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize henüz yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere diğer konularda öngördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Bütün İstanbulluların yeni yılını kutlayan Gül, "Allah 2025'te kazasız, belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimize ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin. Akşamın bu saatinde görevini yapan basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyor, iyi seneler diliyorum. "dedi.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da baklava ikram eden Gül, yeni yıllarını kutlayarak, trafik kurallarını hatırlattı.

Vali Gül'e, ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da eşlik etti.

İstanbul Valisi Gül ile Emniyet Müdürü Yıldız, daha sonra Kadıköy'deki yılbaşı denetim noktasına da ziyarette bulundu.

Burada görevli polislerle fotoğraf çektiren Gül, ardından İskele Polis Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki uygulama noktasına ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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