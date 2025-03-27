İstanbul Valisi'nden Bayram Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi'nden Bayram Uyarısı

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Vali Gül, Ramazan Bayramı'nda seyahat eden İstanbulluları trafik tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

27.03.2025 17:50
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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde seyahat edecek İstanbulluları daha dikkatli olmaları hususunda uyararak, "Her zaman olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde hemşehrilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7/24 alanda olacaklar, çalışacaklar" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Otogarı çıkış denetim noktasında, 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül'e, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla il dışına seyhatlerin daha da artacağını belirten Gül, "Bayram arefesindeyiz. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde hemşehrilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7/24 alanda olacaklar, çalışacaklar. Bugün de otogardan başladık" diye konuştu.

Vali Gül, özellikle trafik tedbirlerini tekrar gözden geçirdiklerini belirterek, "Sürücüleri uyarıyoruz, hemşehrilerimizi uyarıyoruz. Yola yorgun çıkmamaları, uzun yola giden şoförlerimizin mutlaka mola vermeleri, ikinci bir şoförü yanlarında bulundurmalarını arzuluyoruz. Trafik kurallarına uymaları, kemer takmaları, yine trafik işaretlerine uymalarını tekrardan hatırlatmış oluyoruz. Trafik kazalarında özellikle uzun süreli tatillerde çok sayıda hemşerimiz maalesef hayatını kaybediyor, yaralı olan hemşerilerimiz oluyor. Can kaybı ve mal kaybı olmaması için de her birimizin ayrı ayrı kurallara uyması gerekiyor. Burada basın mensuplarımızın, sizlerin, hemşehrilerimize bildikleri konuları tekrardan hatırlatmaları çok çok kıymetli" dedi.

"Bir önceki tatile göre kaza sayılarımız azaldı"

Trafik kuralları tedbirlerinin dışında İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uygulanmasını talimatlandırdığı çeşitli kurallar bulunduğunu anlatan Gül, "Onları da harfiyen yerine getirmek için hem kaymakamlarımız hem de kolluk kuvvetlerimiz gerekli planlamayı yaptılar. Özellikle kazaların, ölümlü kazaların çok olduğu alanlarda tedbirlerimizi bir bir kat daha arttırmış olduk. Sadece trafik kuralları değil, trafik kazaları değil, aynı şekilde sağlıkla ilgili, trafikle ilgili, itfaiye ile ilgili 112 ve benzeri 7/24 hemşehrilerimize hizmet veren alanlarda da aynı şekilde 9 gün boyunca çalışmalara devam edeceğiz" bilgisini verdi. Vali Gül, Türkiye'mizin huzuru için 7/24 görev yapacak mesai arkadaşlarına şimdiden teşekkür etti.

Bir önceki bayram tatiline göre geçen tatilde ölümlü, yaralamaları kaza sayılarının azaldığını aktaran Gül, "9 günün sonunda da 'ölümlü kazalarımız olmadı, yaralamalı kazalarımızın sayısı azaldı' diyebilecek durumda olmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurallara uyulduğu müddetçe atlatılmış olacak"

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'nin cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingi ve derbi için nasıl önlemler alınacak sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İstanbul'umuzun organizasyonlarla ilgili güvenlik kuvvetlerimizin tedbir alma yetenekleri çok yüksek. Özellikle planlı etkinlikler, izinli etkinlikler, yasal etkinliklerin yapılmasıyla ilgili bizim bir tecrübemiz var. Maçlar planlı etkinlik, yasal alanlarda yasal etkinlikler de yine planlı etkinlikler olduğu için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alacaklardır. Geçmişte de birçok miting ve benzeri etkinlik İstanbul'umuzda oldu. Şimdi de olduğunda güvenlik kuvvetlerimiz onun tedbirlerini alır. Burada önemli olan şu, izin verilen yerlerde, izin verilen alanlarda ve izin verilen saatlerde olması. Bunlar olduğu müddetçe İstanbul'umuzda yaklaşık 40 tane yasal olarak etkinlik alanı var. Bu alanlarda olduğu müddetçe ve kurallara uyulduğu müddetçe inşallah kazasız belasız bu da atlatılmış olacak."

Kaynak: ANKA

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