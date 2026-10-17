İstanbul Zeytinburnu'nda etkinlik için bazı yollar 09.00'dan itibaren kapatılacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 09.00'dan etkinlik bitimine kadar Zeytinburnu'nda çok sayıda cadde ve sokağın trafiğe kapatılacağını bildirdi. Sürücüler alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarlarını kullanabilecek.
İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.
Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.
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