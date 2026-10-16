Zihinsel engelli arkadaşını dolandırdığı öne sürülen genç kaçırıldı, polis onu Kartal'da bir konteynerde buldu

İstanbul Sancaktepe'de sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu zihinsel engelli 24 yaşındaki bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen Doğukan M.(21), mağdurun yakınları tarafından kaçırıldı. Bir konteynerin içinde zorla alıkonularak işkence gördüğü iddia edilen Doğukan M. polis tarafından kurtarıldı. Olayı gerçekleştiren 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın mağduru Doğukan M. hakkında ise, zihinsel engelli bireyi dolandırmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sancaktepe'de 13 Ekim 2026'da saat 16.50 sıralarında polisi arayan bir kişi, arkadaşı olan Doğukan M.'nin yolda zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mağdurun kaçırılma anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği de belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin mağduru zorla otomobile bindirdikten sonra sokaktan uzaklaştıkları görüldü.

KONTEYNERE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelinin Kartal'da boş bir konteynerde zorla alıkonulduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Özel Harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Doğukan M. kurtarılırken, kaçırma ve zorla alıkoyma suçlarını işleyen 5 şüpheli yakalandı.

DOLANDIRDIĞI İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin Doğukan M.'nin, zihinsel engelli olan A.K. ile arkadaşlık kurduğunu ve ondan çeşitli hediyeler alarak yaklaşık 120 bin liralık dolandırıcılık yaptığını iddia etti. Şüphelilerin bunun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ, GÖZALTINDAN KURTULAMADI

Diğer yandan zorla alıkonulduğu sırada işkence edilerek dövülen mağdur Doğukan M. kendisini kurtaran polislere teşekkür ederek "Beni kurtarmasaydınız öldüreceklerdi." dedi. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Mağdur Doğukan M. ise 'Zihinsel engelli kişiyi dolandırmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli olarak ifadesi alınan Doğukan M.'nin aldıklarının hediye olduğunu söylediği de belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ve hakkında işlem başlatılan Doğukan M. ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yaşları küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.