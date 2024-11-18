İşten Çıkarılan Emekçi Kadın Protesto Etti - Son Dakika
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İşten Çıkarılan Emekçi Kadın Protesto Etti

Belgin Taş, haksız yere işten çıkarılmasını Kartal Belediyesi önünde protesto etti.

18.11.2024 19:46
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Kartal Belediyesi'nden işten çıkarılan Belgin Taş, belediye binası önünde kararı protesto etti.

İşten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla kendisine destek olan arkadaşlarıyla Kartal Belediyesi önüne gelen Taş, "İşimi geri istiyorum" yazılı pankart açtı.

Taş, kadın bir emekçi olarak haksız şekilde işinin elinden alındığını söyledi.

Kartal Belediyesi bünyesinde 10 yıldır özveriyle çalışan bir kadın emekçi olduğunu belirten Taş, psikolojik şiddet, mobing ve haksızlığa uğradığını savunarak, "İşi elinden alınan, tazminat hakkı gasp edilen ve işsizlik maaşı dahi alamayacak şekilde işsiz bırakılan bir emekçiyim." dedi.

Taş, Kartal Belediyesi işçilerinin grev yaptığı dönemde grev kırıcılığı yapmaya çalışan CHPli meclis üyesiyle yaşadığı tartışmadan dolayı işten atıldığını savunarak, şöyle konuştu:

"3 Kasım Pazar günü saat 20.30-21.00 sularında ilçede çöplerin toplandığını gördüm ve yapılanın yanlış olduğunu söyledim. Bu kişinin meclis üyesi Özkan Özdemir olduğunu fark edince tartışma daha da alevlenerek farklı bir boyuta geçti. Kendisine bu yaptığının yanlış olduğunu, işçinin yanında olması gerektiğini söyleyince birden sesini yükselterek, 'Sen belediyeden ekmek yiyorsun nankörlük yapma.' diyerek bağırmaya başladı. Belediyede çalışıyor olmam ve kendisinin şahsımı tanıyor olmasıyla bireysel tartışmaya döndü."

Taş, CHP'li meclis üyesiyle yaşadığı kişisel tartışmanın daha sonra kurum içine taşındığını kaydederek, "Bu durum iş hakkımın gasp edilerek tamamen keyfi ve tazminatsız şekilde feshedilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum iş hukukuna ve insanlığa aykırıdır. Bu fesih, yalnızca bir işçinin emeğine yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda kadın haklarına, hayvan haklarına ve sosyal belediyecilik ilkelerine aykırı bir davranıştır. Hayvanların bakımını üstlenen, engelli kedi ve köpeklerine bakan, yaşam mücadelesi veren bir kadın olarak maruz kaldığım bu durum, Kartal Belediyesinin iddia ettiği sosyal belediyecilik anlayışına tamamen ters düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı haksızlık karşısında sessiz kalmayacağını, haklarını başlattığı hukuk mücadelesiyle savunacağını vurgulayan Taş, "Bu yanlıştan derhal dönülmesini, haksız yere gasp edilen işime dönmeyi ve tüm haklarımın iade edilmesini talep ediyorum." dedi.

Taş, kendisini yalnız bırakmayarak destek için belediye önüne gelenlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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