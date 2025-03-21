İşten Çıkarma Protestolarına Beraat

(İZMİR) - İzmir Bergama'da bulunan Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarını protestoları üzerine haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüşüşleri Kanununa muhalefet" suçundan dava açılan 22 kişi beraat etti.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 22 kişininBergama 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanıkların beraatini talep etti. Mahkeme savcının görüşü doğrultusunda sanıkların beraatına hükmetti.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama

Sanık avukatlarından Cansu Büşra Saygıner Zencirci, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, kararın "hayırlı olmasını" dileyerek, "Bu dosyaların tamamının, işçilerin, çiftçilerin, her türlü hak ihlaline karşı cürreti kuşananların susturulma, caydırılma çabası olduğunu tüm halkımız biliyor. Bugün bu beraat kararını işçilere, çiftçilere, yurttaşlık hakları gasp edilenlere örnek olması adına duyuruyoruz" dedi.

"Mevcut yasaların bizlere ceza olarak dayatıldığı fiili engellemeleri tanımadığımızı duyuruyoruz" diyerek açıklamalarını sürdüren Zencirci, şunları kaydetti:

"Yaşam hakkı, yurttaşlık hakkı, sendikal haklarına sahip çıkanların sipariş fezlekelerle, sipariş yargılamalarla engellenme çabasına karşılık, haklı ve meşru taleplerin, direnenlerin kazanacağına inanıyor ve güveniyoruz. Koşulsuz şartsız halkımızın, tarım işçilerinin yanında olacağımızı bildiriyoruz. Tüm engellemelere rağmen hakları için direnen işçilerin, halkımızın gücüne inanıyoruz. Biz bir güç olursak şayet kazanacağız, biz yurttaşlık haklarına, sendikal haklara, yaşam hakkımıza sahip çıkıp cüret ettikçe kazanacağız."

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ise beraatın doğru bir karar olduğunu belirterek, "İşçilerin, çiftçilerin, köylülerin hak mücadelesinin meşru olduğunu gösteren bir karardır. Hep beraber birlikte direne direne kazanacağız" dedi.