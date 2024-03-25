İsveç Bakanı: Bosna Hersek\'in Yeri AB\'dir

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İsveç Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Jessika Roswall, Bosna Hersek'in yerinin AB olduğunu belirtti.

Roswall, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bakanlar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveçli Bakan Roswall, AB ile müzakerelere başlayan Bosna Hersek'i tebrik ederek, "Birkaç yeni yasanın kabul edilmesiyle AB yolunuza olan bağlılığınızı gösterdiniz. Doğru anı kullandınız." dedi.

Ziyaret amacının, Bosna Hersek'teki yetkililere çalışmalarına devam etmeleri gerektiği mesajını vermek olduğunu ifade eden Roswall, "Ne kadar somut sonuçlar ortaya koyarsanız, reformlara ne kadar çaba harcarsanız genişlemeyi destekleyen ivmeyi sürdürmek o kadar kolay olacaktır." diye konuştu.

Roswall, Bosna Hersek'i AB yolunda desteklediklerini belirterek, Bosna Hersek'in yerinin AB olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise AB yoluna bağlılıklarını göstererek, AB'nin dış politikasına uyumu sürdüreceklerini söyledi.

Konakovic, ülkesinin AB üyeliği sürecine destekleri için İsveç'e teşekkür ederek, "Aday ülke statüsünün alınmasından müzakerelerin başlatılmasına kadar en kısa yolu kateden ülke olduğumuzu ve bu konuda tüm bölgeye göre şampiyon olduğumuzu hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.