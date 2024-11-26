İsveç Başbakanı'ndan Netanyahu Açıklaması - Son Dakika
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İsveç Başbakanı'ndan Netanyahu Açıklaması

İsveç Başbakanı\'ndan Netanyahu Açıklaması

Ulf Kristersson, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emrini destekledi.

26.11.2024 13:47
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emri için, mahkemenin çalışmalarının arkasında olduklarını söyledi.

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Polonya gibi NATO ülkelerinin liderleriyle ülkesinde iki günlük çalışma toplantısında bir araya geleceklerini belirtti.

Toplantıda AA muhabirinin "İsveç'e gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı"na yönelik sorusuna Kristersson, mahkemenin çalışmalarının arkasında oldukları yanıtını verdi.

Kristersson, "Bu hukuki bir konudur. Biz mahkemenin çalışmalarının arkasındayız, mahkemenin tarafıyız, ama somut kararlara karışmıyorum." diye konuştu.

Baltık Denizi'ndeki Çin gemisine çağrı

Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopmasına ilişkin olayda Yi Peng 3 adlı Çin'e ait dökme yük gemisinin şüpheli gösterilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Kristersson, "Çin gemisinin İsveç sularına doğru ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Kristersson, böylelikle bölgede ne olup bittiğini işbirliği yaparak kolayca ortaya çıkarabileceklerinin altını çizdi.

Baltık Denizi'nde deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopması

Telekomünikasyon şirketi Telia tarafından işletilen Litvanya ile İsveç arasındaki bir iletişim kablosunda 18 Kasım'da yerel saatle 10.00'da arıza tespit edildiği açıklanmıştı.

Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü Audrius Stasiulaitis, CNN'e yaptığı açıklamada, sorunun fiber optik kablodaki fiziksel hasardan kaynaklandığını teyit edebileceklerini söylemişti.

Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğu devlete ait olan Finli şirket Cinia da 19 Kasım'da, Finlandiya ile Almanya arasındaki C-Lion1 deniz altı kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası olduğunu ve hizmetlerinde aksama meydana geldiğini açıklamıştı.

Bu olaylar hakkındaki haberlerde, Çin bandıralı "Yi Peng 3" dökme yük gemisinin, kablolarda hasar meydana geldiği iki ayrı zamanda da kabloların bulunduğu bölgeye yakın olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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