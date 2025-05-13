İsveç'te 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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İsveç'te 23 Nisan Coşkusu

İsveç\'te 23 Nisan Coşkusu

Stockholm'de Türk çocukları için düzenlenen 23 Nisan şenliği, kültürel bağları güçlendirdi.

13.05.2025 17:59
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TSAF) işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkent Stockholm'de geniş katılımlı bir çocuk şenliği düzenlendi.

İsveç'te eğitim hayatını sürdüren ve akademik faaliyetlerde bulunan Türk üniversiteliler ve akademisyenler tarafından kurulan TSAF ve Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, başkentte çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle organize edilen etkinliklerden biri olarak İsveç'te yaşayan Türk çocuklarının kültürel kökleriyle bağlarını koruması ve kendilerini bu zengin mirasın aktif bir parçası olarak hissetmeleri hedeflendi.

Açılış konuşması yapan TSAF Başkanı Ahu Mangeli, Stockholm Eğitim Müşaviri Ümare Altun ve Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, tüm çocuklara neşe ve mutlulukla dolu bir gün geçirmeleri dileğinde bulundu.

"Çocuklarımızın kültürümüzle doğrudan temas kurması önceliğimiz"

Eğitim Müşaviri Altun, şenliğin sadece eğlenceli bir gün olmanın ötesinde, kültürel bir bağ kurma imkanı sunduğuna dikkati çekerek, "İsveç'te doğup büyüyen çocuklarımızın kültürel köklerini tanımaları, kültürümüzle yakından temas kurarak ana vatanlarına olan aidiyetlerini güçlendirmeleri için bu özel günü planladık." dedi.

TSAF Başkanı Ahu Mangeli ise şenliğin kültürel bağları güçlendirme fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "TSAF olarak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarabilmek adına böyle etkinliklerde aktif sorumluluk almaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Aileler, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta gerçekleştirilen bu organizasyon için memnuniyetlerini dile getirdi.

Çocuk korosu ilk kez sahne aldı

Etkinlikte, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Stockholm'de Şef Nazım Onay yönetiminde yeni kurulan ve 20 çocuktan oluşan Türk çocuk korosu ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Sevilen çocuk şarkılarını başarıyla seslendiren küçük koristler, yoğun alkışlarla ve sürpriz hediyelerle sahneden ayrıldı.

Etkinlikte ayrıca geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat'ın modern bir yorumla sahneye taşındığı "Dev Gölgeler" gösterisi sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları arasında yer alan gölge oyunu sanatçıları Hayali Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken'in sahnelediği özel gösteri, minik izleyicilerden ilgi gördü.

Gösteri sonrasında düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar, geleneksel gölge oyunu figürlerinin nasıl yapıldığını öğrenerek kendi tasvirlerini üretti.

Türkiye Maarif Vakfı Sorumlu Editörü ve çocuk edebiyatı yazarı Dr. Firdevs Kapusızoğlu, şenlik kapsamında İsveçli Türk çocuklarla "Duygularımı Tanıyorum" başlıklı etkileşimli okuma atölyesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

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