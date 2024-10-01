İsviçre'den Lübnan'a Diyalog Çağrısı

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İsviçre, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da artan çatışmaların son bulması için taraflara diyalog çağrısı yaptı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Lübnan'daki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Lübnan'daki güvenlikle ilgili durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyduğu belirtilen paylaşımda, "Tüm tarafları derhal çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz. İnsani hukuk dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmeli. Diyalog ve gerginliğin azaltılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıkladı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.