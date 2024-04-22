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İsviçre'yi andıran manzarada santur keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, karlı Cilo Dağı ve çiçeklenen ovanın İsviçre'yi andıran manzarasında santur çalarak doğaya dikkat çekti.

Yüksekova'da havaların ısınmaya başlaması ile ovalar çiçeklendi. Cilo Dağlarının karlı zirveleri ile bütünleşen çiğdem çiçekleri görsel şölen sunuyor. Doğada yaptığı müzik çalışmaları ile beğeni toplayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, çiçekli ovada müzik ziyafeti sundu. Santur ve erbane eşliğinde arkadaşıyla doğaya dikkat çeken Bartın, "Ovamız rengarenk. Dört mevsimi yaşadığımız bir alandayız. Cilo Dağlarının eteklerindeyiz. Bu canlılığı, bu güzelliği gördük ve santur çalmak için buraya geldik. Biraz da doğanın güzelliğine dikkat çekmek için geldik. Zorlu bir kış mevsimi atlattık. Bugün bu ova rengarenk. Bu mutluluğu yaşamak için müzik yapmak istedik. Doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor, doğamızı korumamız gerekiyor" dedi.