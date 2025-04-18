İtalya, ABD-İran Görüşmelerine Destek Verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İran arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüşerek kendilerini desteklediklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin bugün ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerine arabuluculuk yapmak üzere Roma'ya gelen Busaidi ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD ile İran arasındaki nükleer program üzerine ilk görüşmelerinin 12 Nisan'da Muskat'ta, Bakan Busaidi'nin konutunda gerçekleştiği hatırlatılarak "Tarafların talebi üzerine, görüşmelerin ikinci oturumu şimdi İtalya'da yapılıyor. Görüşmede Bakan Tajani, Umman'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetini memnuniyetle karşıladığını belirterek 'İtalya'nın, ABD ile İran arasındaki arabuluculukta Umman'a tam desteği olduğunu' söyledi. Ummanlı Bakan da İtalya Hükümeti'nin taraflar arasında sakin ve verimli bir ortamda diyalog kurulmasına sağladığı katkı için derin takdirlerini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, İtalyan tarafının bu görüşmelere ilişkin, ABD ile İran arasında tüm Orta Doğu'nun istikrarı için gerekli diplomatik çözümün belirlenmesi amacıyla yürütülen müzakerelere önemli bir ivme kazandırabileceği umudunu taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşlerine yer verilen Tajani, "Bölgesel istikrarsızlığın yoğun olduğu bir ortamda çok sayıda siyasi ve güvenlik zorluğuyla karşı karşıya kalan İtalya, barış ve uluslararası istikrar lehine her türlü girişimi desteklemeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, X platformundaki paylaşımında da İtalya olarak Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bu arada, İtalyan basınında da çıkan haberlerde, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, yarın Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapılacağı belirtildi.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.