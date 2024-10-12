İtalya, Arnavutluk'ta Sığınmacı Merkezleri Açtı

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ROMA, 12 Ekim (Xinhua) -- İtalya, Arnavutluk'ta iki sığınmacı merkezini resmen açarak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 27 ülkeli blok dışında sığınmacı tesisleri işleten ilk ülke oldu.

Merkezlerin açılışı, insan hakları gruplarının tepkisine yol açtı. Bazı gecikmelerin ardından bu tesislerin İtalya'nın kıyılarına gelen sığınmacı sayısını azaltma çabalarında kilit bir unsur olarak öne çıkması bekleniyor. Tesislerin Ağustos ayında açılması planlanıyordu.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre, merkezler başlangıçta 400 sığınmacı kapasiteli olacak, Kasım ayı sonuna kadar bu sayı 880'e, gelecek yıl ise 3.000'e yükselecek.

Barınma birimleri, klinik, gözaltı merkezi ve ofislerden oluşan bu merkezler, yalnızca denizde, uluslararası sularda yakalanan erkekleri barındıracak. Bu merkezler, sığınma taleplerinin Arnavutluk'ta işleme konulmasını ve kabul edilenlerin İtalya'ya gönderilmesini amaçlıyor. Kadınlar, çocuklar ve engelliler ise işlem için doğrudan İtalya'ya götürülecek.

İlk sığınmacıların merkezlere ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavut mevkidaşı Edi Rama tarafından kabul edilen beş yıllık anlaşmaya göre, tesisler İtalya tarafından işletilecek; Arnavutluk ise çevre güvenliğini sağlayacak.

Anlaşmanın kapsadığı beş yıllık süre boyunca tesislerin tahmini maliyeti 670 milyon euro (733 milyon ABD doları) olacak.