İtalya Başbakanı Meloni, Riyad Havalimanı saldırısını kabul edilemez buldu; 12 kişi öldü

İtalya Başbakanı Meloni, Riyad’daki havalimanına yönelik Husi saldırısına tepki göstererek Suudi Arabistan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek mesajı verdi.

“SUUDİ ARABİSTAN’IN YANINDAYIM”

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Husilerin saldırısını kınayan Meloni, “Husilerin, Riyad Havalimanı’na yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Suudi Arabistan ve mağdurların ailelerinin yanındayım ve yaralılara acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

“SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Meloni, İtalya’nın bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Meloni, “Bunlar durdurulmalıdır. İtalya, bölgede tansiyonu düşürmek, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü teşvik etmek için bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

12 ÖLÜ, 309 YARALI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.