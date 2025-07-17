İtalya'da Askeri İşbirliği Önergesi Reddedildi

İtalya'da muhalefetteki sol partilerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu İtalya ile İsrail arasındaki askeri işbirliğinin iptal edilmesine yönelik önerge, iktidardaki sağ partilerin oylarıyla reddedildi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile diğer muhalefet partileri 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Yeşil ve Sol İttifak'ın (AVS) verdiği, 2003 yılında imzalanan İtalya ile İsrail arasında askeri ve savunma alanlarda işbirliği yapmasını düzenleyen anlaşmanın iptaline ilişkin önerge, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine, söz konusu anlaşmayı iptal etmeye çağıran önerge, hükümeti oluşturan sağ partilerin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

Muhalefet, önergeyi reddeden Meloni iktidarını "ikiyüzlü" davranmakla eleştirdi

Oylamanın ardından X platformundan bir paylaşımda bulunan önergenin imzacılarından M5S lideri Giuseppe Conte, " Hükümet, az önce İtalya ile İsrail arasındaki askeri işbirliği mutabakatının feshedilmesi yönündeki talebimizi reddetti. Şimdi, onca sessizlik, suç ortaklığı ve 60 binden fazla Filistinlinin ölümünden sonra Meloni ve destekçileri bizi ikiyüzlü açıklamaları ve sözleriyle daha fazla oyalamasın. Bu tutum ahlaksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet PD'den milletvekili Laura Boldrini ise Meclis'teki oylama sırasında Gazze'de son aylarda kapılarını çocuklara açan Kutsal Aile Kilisesi'nin vurulduğu haberinin geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 yıldır (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve İsrail ordusunun suçlarını ifşa ediyoruz. Yaklaşık 2 yıldır hükümetten bir kınama bekliyoruz, ama Giorgia Meloni ve Antonio Tajani ancak bugün, İsrail ordusunun vahşetinden etkilenen bir Katolik Kilisesi olduğunda bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyor. En az 20 bini çocuk olmak üzere diğer 60 bin ölü, demek ki onların gözünde dikkate değer siviller değildi. Bu, Meloni hükümetinin Gazze Şeridi'nde devam eden katliama olan suç ortaklığını bir kez daha gözler önüne seren kabul edilemez bir çifte standarttır. Ayrıca bu, başka bir ikiyüzlülük örneğidir, zira bugün Meclis'te İsrail ile askeri işbirliği mutabakatının askıya alınması yönündeki önergemizi reddettiler."

Temsilciler Meclisi'nde önergenin oylandığı sabah saatlerinde, İsrail ordusunun hava saldırısında, Gazze kentinin kuzeyinde Kutsal Aile Kilisesi'ni (Latin Manastırı) hedef aldığı haberinin gelmesinin ardından Başbakan Giorgia Meloni, saldırıya tepki göstermiş ve "İsrail'in aylardır sivil halka karşı sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez." açıklamasını yapmıştı.

Bu arada, muhalefet partilerinin, daha önce Filistin Devleti'nin tanınması, Gazze'deki katliamın kınanması yönünde verdiği önergeler de yine iktidardaki sağ partilerin karşı yönde kullandığı oylarla kabul edilmemişti.