İtalya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri devam ediyor - Son Dakika
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İtalya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri devam ediyor

İtalya\'da Avrupa Parlamentosu seçimleri devam ediyor

İtalya'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve kısmi yerel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor. İtalya, AP seçimlerinde en çok parlamenter gönderen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Ancak, oy verme oranı önceki seçimlere göre düşük kalmıştır.

09.06.2024 18:19
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Avrupa Parlamentosu'na (AP) İtalya'dan seçilecek 76 parlamenteri belirlemek için yapılan oylama devam ediyor.

Almanya'dan 96, Fransa'dan 81 parlamenterin yer aldığı AP'ye, 76 ile en çok parlamenter gönderen üçüncü ülke konumundaki İtalya'da, 51 milyon 198 bin 828 seçmen için dün başlayan oy kullanma işlemi sürüyor.

Ülkede, AP seçimlerinin yanı sıra aralarında Floransa, Bari, Bergamo, Perugia, Modena gibi bazı büyük ve orta ölçekteki şehirlerin de olduğu toplam 3 bin 698 belediyede yeni yönetimleri belirlemek üzere kısmi yerel seçimler yapılıyor.

AP ve kısmi yerel seçimler için bugün yerel saatle 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanılabilecek. Bu haliyle İtalya, AP seçimlerinde sandıkların oy verme işleminin en son olacağı ülke konumunda.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, AP seçimlerine katılım oranı önceki seçimlere nazaran şu ana kadar düşük kaldı.

Oy verme işleminin ilk günü olan dün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında seçime katılım oranı yüzde 14,64 olarak ölçülürken, bugün ise saat 12.00 itibariyle yüzde 25,15 oldu.

Ülkede her kanattan siyasi parti liderleri de oy atarken çekilen fotoğraflarını paylaşarak, seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

İtalya'da, 2019'da yapılan son AP seçimlerinde katılım oranı yüzde 54,5 olmuştu.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri devam ediyor - Son Dakika

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