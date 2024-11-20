İtalya'da Cezaevi Polislerine İşkence Suçlaması - Son Dakika
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İtalya'da Cezaevi Polislerine İşkence Suçlaması

Trapani'de 11 cezaevi polisi ev hapsine alındı, 14'ü kamu görevinden uzaklaştırıldı.

20.11.2024 15:46
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İtalya'nın Trapani kentindeki hapishanede işkence suçuna karıştıkları ve suç ortaklığı yaptıkları gerekçesiyle 11 cezaevi polisinin ev hapsine alındığı, 14'ünün de kamu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Rainews24 kanalının haberine göre, Pietro Cerulli cezaevinde mahkumlara karşı yetkilerini kötüye kullanan ve işkence gibi kötü muamelede bulundukları belirtilen 25 cezaevi polisi hakkında idari ve hukuki işlem yapıldı.

İhtiyati tedbir çerçevesinde cezaevi polislerinden 11'i ev hapsine alınırken, 14'ü de kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturmanın 2021 yılına dayandığı ve toplamda 46 kişiyi ilgilendirdiği belirtildi.

Soruşturmanın, cezaevinin güvenlik kamerası olmayan noktalarında kötü muameleye maruz kalan mahkumların şikayetiyle başladığı kaydedildi.

İtalya'da nisanda Milano şehrindeki ceza infaz kurumunda çocuk mahkumlara kötü muamele dolayısıyla 13, martta da Foggia kentindeki cezaevinde 2 mahkumu darbettikleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisi hakkında işlem yapıldığı, şubatta ise Reggio Emilia kentindeki ceza infaz kurumunda Tunuslu mahkumun bir grup cezaevi polisinin işkencesine maruz kaldığı basına yansımıştı.

Kaynak: AA

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