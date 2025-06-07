İtalya'da Gazze için Protesto - Son Dakika
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İtalya'da Gazze için Protesto

İtalya\'da Gazze için Protesto
07.06.2025 23:25
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İtalya'da sol partiler 'Gazze'de katliamı durdurun' çağrısıyla büyük bir yürüyüş düzenledi.

İtalya'da muhalefetteki sol partilerinin organizasyonuyla " Gazze'de katliamı durdurun, suç ortaklığı son bulsun" çağrısıyla geniş katılımlı yürüyüş ve miting yapıldı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile diğer büyük muhalefet partileri 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Yeşil ve Sol İttifakın (AVS) girişimiyle on binlerce kişinin katıldığı protesto düzenlendi.

M5S lideri Giuseppe Conte ve AVS'nin liderleri Angelo Bonelli ile Nicola Fratoianni'nin "Gazze'de katliamı durdurun, suç ortaklığı son bulsun" yazılı pankartla katıldığı büyük yürüyüş, Vittorio Emanuele Meydanı'ndan başlayıp, San Giovanni Meydanı'ndaki miting alanına kadar sürdü.

Yürüyüşte parti flamalarının yanı sıra çok sayıda Filistin bayrağı ve İsrail'i kınayan dövizler açıldı.

Yürüyüşe katılan İtalyan Annapaola, bugün önemli bir etkinlik yaptıklarını belirterek "Eğer olup bitenler hakkında açık ve net kelimelerle konuşmazsak Batı demokrasisi Gazze ile birlikte ölür. Şu anda bir katliam yaşanıyor; seyirci kalamayız, meydanlara çıkmalıyız, bedenlerimizi ortaya koymalıyız, tüm partilerle, derneklerle, bireylerle birlikte sokağa çıkmalıyız. Bu felaketi daha fazla izleyerek geçiştiremeyiz." dedi.

İtalyan hükümetinin, Gazze konusundaki yaklaşımını nasıl bulduğu sorulan Annapaola, "Utanç verici. Utanç verici ve gerçekten anlaşılmaz. Halen açık ve net bir dil kullanılmıyor. Halen diplomatik bir politika yürütülüyor. Ne Avrupa anlaşmalarının, ulusal anlaşmaların sona erdirilmesi ne de ticaret yollarının, silah ticaretinin kapatılması gibi adımlar atılıyor. Somut bir şeyler yapılması gerekiyor ve şu anda hiçbir şey yapılmıyor." diye konuştu.

Bir diğer İtalyan, Angelo da Filistin'le ilgili tüm gösterilere katıldığını söyleyerek "Olanlar fazlasıyla korkunç ve en kötüsü de kimsenin bunlardan bahsetmemesi, herkesin sessiz kalması." ifadesini kullandı.

Her şeyden önce savaşın sona ermesini, insanlara yiyecek ve medeni bir yaşam sağlanmasını istediklerini anlatan Angelo, şöyle devam etti:

"En önemlisi, bir devletin tanınmasını ve İsrail'in artık 50 yıldan uzun süredir yaptığı şeyleri yapmayı bırakmasını istiyoruz. Bu sağ-sol meselesi değil; bu sürdürülen bir utanç, gerçek bir soykırım. (Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio? Lula da Silva) Lula'nın dediği gibi ki tamamen haklı. Bu bir soykırım, bir imha. ve en kötü tarafı, bunu yapanların bizzat böyle bir şeyi yaşamış bir halk olması. Bu nedenle böyle şeylerin yaşanmasını önleyecek bir bilinçleri olması gerekirdi. Ama umurlarında bile değil çünkü onların derdi iğrenç çıkarları, başkalarının topraklarını çalan yerleşimciler. Bu tam anlamıyla bir utanç."

Muhalefet liderleri, Meloni hükümetini İsrail'e suç ortağı olmakla suçladı

Yürüyüşün ardından San Giovanni Meydanı'ndaki mitingde, etkinliği düzenleyen üç partinin liderleri birer konuşma yaptı. Liderler, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarını eleştirirken, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve yasa dışı yerleşimlere karşı ses yükseltme çağrısında bulundu.

PD lideri Elly Schlein mitingde, "15 binden fazlası çocuk olmak üzere 50 binden fazla ölü var. Bunlar sadece sayı değil; parçalanmış hayatlar, yıkılmış aileler. Yasa dışı işgallere yeter artık, okulların bombalanmasına yeter. Binlerce masum sivilin öldürülmesine, kadınların, yaşlı kadınların, çocukların katledilmesine ve aylar sonra bir parça ekmek istemeye giden insanların vurulmasına yeter. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti aylarca buraya gıda, su ve ilaç girmesine izin vermeyip açlığı savaş silahı olarak kullandı. Birleşmiş Milletlere göre Gazze'deki bu tırmanma, gerçek bir etnik temizlik. Bunu kabul edemeyiz. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.

Schlein, İsrail ordusunun yaptığı katliamın durması gerektiğini, buna karşın ne dünyanın ne Avrupa Birliği'nin (AB) ne de Meloni hükümetinin daha fazla sessiz kalabileceğini söyledi.

M5S lideri Conte de Gazze'de yaşananlara ilişkin "Bütün bu olup bitenler, ne olarak anılıyor? Soykırım, soykırım." ifadelerini kullandı.

Conte, bugün bu meydanın, İtalyan hükümetinin "ikiyüzlülüğünü" kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün bazı bakanlar kekelemeye başladı. '60 bin ölü fazla' demeye başladılar. Ne büyük ikiyüzlülük, ne büyük utanç. 30 bin, 40 bin ya da 50 bin kabul edilebilir miydi? 16 bin çocuğun katledilmesini mi beklememiz gerekiyordu? Bu meydandaki vatandaşlar diyor ki 'Biz suç ortağı değiliz.'"

Conte, hükümete İsrail ile olan askeri işbirliği anlaşmalarının durdurulması gerektiğini, kendisinin başbakanlığı döneminde bunu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yaptığını belirtti.

AVS liderlerinden Bonelli de "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Batı Şeria'daki işgali durmalı." diye konuştu.

Fratoianni ise iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Başbakan'a seslenerek "O halde Giorgia Meloni, buradan başlayalım. Eğer 'iki halk iki devletten yanaysanız' diğer ülkelerin en sonunda yaptığı şeyi yapmanızın zamanı geldi; var olmayan devleti tanıyın, bugün Filistin devletini tanıyın. Sadece ikiyüzlülük yapmayın." ifadelerini kullandı.

Organizatörler, yürüyüş ve mitinge katılanların sayısını 300 binden fazla olduğunu duyurdu.

Bu arada, bugün Roma'da yapılan yürüyüşün dışında ülkenin diğer kentlerinde de Gazze'ye destek ve dayanışma etkinlikleri yapıldı.

Milano'da Filistin için destek yürüyüşü düzenlenirken, Floransa'da da akşam saatlerinde belediye binası olan tarihi Vecchio Sarayı'nın ön yüzüne Gazze'deki trajediye yönelik "Yeter" yazsısın yansıtılacağı basına yansıdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İtalya, Gazze, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Gazze için Protesto - Son Dakika

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