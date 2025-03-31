İtalya'da Rus İHA'sı Soruşturması - Son Dakika
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İtalya'da Rus İHA'sı Soruşturması

Ispra'daki Avrupa Komisyonu merkezinin üzerinde Rus yapımı İHA uçtuğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

31.03.2025 16:16
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İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Ispra kasabasında bulunan Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) üzerinde Rus yapımı olduğu düşünülen bir insansız hava aracının (İHA) 5 kez uçtuğu iddiası üzerinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Corriere della Sera gazetesinde çıkan haberlerde, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, son bir ayda Maggiore Gölü kıyısındaki Ispra'da bulunan AB'nin ortak araştırma merkezi üzerinde 5 uçuş yaptığı söylenen ve Rus yapımı olduğu düşünülen İHA'ya ilişkin siyasi ve askeri casusluk ile terör suçlamasıyla soruşturma başlattığı belirtildi.

Konunun, söz konusu merkezden, İtalyan Jandarması'na (Carabinieri) gönderilen bir raporla ortaya çıktığı ve merkezin İHA savar sistemlerinin durumu tespit ettiği ifade edildi.

Ayrıca ilk incelemelerde söz konusu uçuşların uçuşa yasak bölge olan araştırma merkezine göre uzak olmayan bir mesafeden, uzaktan kumandalı olarak yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Konunun, yarın Parlamento Güvenlik Komitesi'nde (COPASIR) de gündeme geleceği aktarıldı.

Muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa Partisi"nden Benedetto Della Vedova da, yaptığı açıklamada, Maggiore Gölü'nde 2023 yılında İtalyan ve İsrailli istihbarat görevlilerinin öldüğü tekne kazasının yaşandığını ayrıca yine aynı yıl aynı bölgede Rus iş insanı Artem Uss'ın ev hapsinden kaçtığını hatırlatarak, "Lombardiya'daki yabancı gizli servislerin çalışmalarıyla bağlantılı haberlere konu olan olayların rahatsız edici bir şekilde arttığını görmeliyiz. Hükümet, bu konuyu açıklığa kavuşturmalı." yorumunu yaptı.

Ispra'daki ortak araştırma merkezinin, Brüksel ve Lüksemburg'daki merkezlerden sonra Avrupa Komisyonu'nun üçüncü büyük araştırma kampüsü olduğu ve 65 yıldır nükleer, güvenlik, uzay, sürdürülebilir kaynaklar ve ulaşım alanında araştırmaların yapıldığı bir yer olarak öne çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Rus İHA'sı Soruşturması - Son Dakika

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