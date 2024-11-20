İtalya'da Trafik Cezaları Artıyor

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İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı ve trafik cezalarını önemli ölçüde arttıran düzenleme yasalaştı.

Hükümetin hazırladığı trafik cezalarını arttıran yeni düzenleme, parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. 200 sandalyeli genel kurulda bugün yapılan oylamada, 47 "hayır" oyuna karşı, iktidar partilerinin desteğiyle 83 "evet" oyu alan düzenleme onay alarak yasalaştı. Böylece parlamentonun alt ve üst kanatlarındaki oylama süreci tamamlanan yeni düzenlemeyle farklı alanlarda trafik cezaları arttırılmış oldu.

Yeni kanuna göre, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası en az 250, en çok 1000 avro olmak üzere değişecek. Ayrıca sürücünün ehliyetinde zaten bir ceza puanı varsa ek olarak bir haftalık trafikten men cezası alacak. Söz konusu suçun tekrarı durumunda para cezası 1400 avroya, trafikten men cezası da 3 aya kadar çıkabilecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın, bir kazaya yol açması halinde trafikten men cezasının süresi iki katına çıkacak.

Alkollü araç kullanmaya sıfır tolerans

Yeni düzenleme uyarınca, kandaki alkol seviyesi litre başına 0,5 ila 0,8 gramsa, 573 avro ile 2 bin 170 avro arasında para cezası uygulanacak ve ehliyete 3 ila 6 ay el konulacak.

Kandaki alkol seviyesi litre başına 0,8 ila 1,5 gram olan kişiler ise 3 bin 200 avroya kadar para cezası, 6 aydan 1 yıla kadar sürüş yasağı ve 6 ay hapis cezası alabilecek.

Yeni yasa doğrultusunda, alkol seviyesi kanda 1,5 gramdan fazlaysa para cezası 6 bin avroya kadar çıkabilecek, 2 yıl trafikten men cezası ve 1 yıl da hapis cezası verilebilecek.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullananların da test sonuçlarının pozitif çıkması halinde ehliyet iptali ve 3 yıla kadar trafikten men cezası verileceği belirtildi.

Yeni yasaya göre, yılda iki kez veya daha fazla şehir içinde hız sınırını aşan kişilere hız cezasının 880 avroya kadar çıkması ve ehliyetlerine 15 ila 30 gün el konulması mümkün olacak.

Bisiklet ve skuterler için daha fazla tedbir alınmasını şart koşan yeni düzenleme, bisiklet yollarının arttırılmasını ve bisiklet sürücülerinin sollama yaparken 1,5 metrelik mesafeyi korumasını kurala bağlıyor. Yeni kanunla skuterler için de plaka, kask takma ve sigorta gibi zorunluluklar getirilirken, ters yönde trafiğe girmeleri de yasaklanıyor.

Bu kanunla ayrıca yeni ehliyet almış sürücülerin de güçlü silindirli araç kullanma yasağı 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Yeni yasayla, hayvanlarını yol kenarına terk eden kişiler de 6 ay ile 1 yıl arasında ehliyetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Terk edilen hayvanın bir kazaya neden olması durumunda sahiplerinin, 7 yıl hapis cezası alma riski de olacak.

Cezaları arttıran yasaya tepkiler

Yasanın çıkmasına öncülük eden Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yeni trafik cezalarına ilişkin kanunla trafik kazalarındaki katliamları azaltacaklarını öne sürdü.

Salvini, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımında, "Kara yolundaki cezalara ilişkin düzenleme nihayet yasalaştı. Bu, ilgili dernekler, yerel otoriteler, otomotiv şirketleri ve uzmanlarla bir yıldan fazla süren uzun bir tartışmanın sonucudur. Ortak bir hedefi var: İtalyan yollarında katliamları azaltmak. Böyle devam." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa Partisi" lideri Riccardo Magi ise "Salvini'nin yeni yasasının, yolları güvenli hale getirmekten ziyade İtalyan vatandaşlarına liberal olmayan bir zulüm" öngördüğünü savundu.

Tüketici Hakları Derneği (Codacons) Başkanı Carlo Rienzi de "Direksiyon başında cep telefonu kullanımı, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı ve skuterlerle ilgili alınan önlemler, genel olarak olumlu adımlar olmakla birlikte, trafik güvenliği açısından beklenen sonuçları doğurmama riski taşıyor. Çünkü yollarda yapılan denetimler yetersiz olduğu sürece, getirilen herhangi bir yeni kural ya da cezaların arttırılması etkisiz kalıyor." ifadelerini kullandı.