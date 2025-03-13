İtalya'nın Tarım Ürünleri ABD Gümrük Vergilerinden Etkilenecek

ROMA, 13 Mart (Xinhua) -- ABD'nin gelecek ay Avrupa Birliği ülkelerine gümrük vergilerini uygulamaya başlaması halinde İtalya'nın tarım ürünleri diğer AB ülkelerinin ürünlerine göre daha fazla etkilenecek.

CIA-Agricoltori Italiani olarak tanınan İtalyan Çiftçiler Konfederasyonu'nun çarşamba günü açıkladığı çalışmada İtalya'nın tarım sektörünün ABD'ye ihracatının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Konfederasyon, İtalya'nın geçen yıl 7,8 milyar euro (8,5 milyar ABD doları) ihracat yaptığını ve bunun İtalya'nın toplam tarım sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu söyledi. Bu oran, Fransa'da yüzde 6,7, İspanya'da yüzde 4,7 ve Almanya'da ise yüzde 2,5 düzeyinde.

CIA-Agricoltori Italiani'nin Başkanı Cristiano Fini, ABD'nin 2 Nisan'da uygulama tehdidinde bulunduğu gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini önlemek için diplomatik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Fini, "Bir çözüme ulaşmak için güçlü diplomatik girişimlere ihtiyaç var. Kaybedecek en çok şeyi olan biz olduğumuz için İtalya, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere başlatılması konusunda Avrupa'ya liderlik yapabilir ve yapmalıdır da" dedi.

CIA-Agricoltori Italiani, gümrük vergilerinin etkisinin İtalya'nın Toskana ve Sardunya bölgelerinde çok fazla hissedileceğini ve en çok zarar görebilecek ihraç ürünleri arasında yüksek kaliteli şarap, pecorino peyniri ve zeytinyağı olduğunu belirtti.