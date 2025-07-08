İtalya ve Avusturya'nın Görüşmeleri

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in Roma'daki görüşmelerinde, iki ülke arasında zaman zaman tartışma konusu olan; Avusturya'nın "Güney Tirol" olarak adlandırdığı İtalya'da ise "Alto Adige-Trentino" adıyla bilinen bölgenin özerklik statüsünün revizyonu ile Brenner Geçidi'ndeki ulaşım meselesini ele aldıkları bildirildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meinl-Reisinger, İtalya'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında başkent Roma'da mevkidaşı Tajani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği, güncel jeopolitik konular ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik ortak çabalar ele alındı.

Enerji tedariki alanında işbirliği üzerinde durulan görüşmede Bakan Meinl-Reisinger, Kuzey Afrika'dan Orta Avrupa'ya yenilenebilir hidrojen taşımayı amaçlayan altyapı projesi Güney Hidrojen Koridoru'nun önemini vurguladı.

Meinl-Reisinger, "Avusturya, Güney Tirol ile üzerinde mutabık kalınan Trentino-Güney Tirol bölgesinin özerklik statüsünün revizyonuna ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu yasanın mevcut yasama döneminde İtalyan Parlamentosu tarafından kabul edilmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan tarafı ise Brenner Geçidi konusunu gündeme getirdi

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Avusturya'nın "Güney Tirol" olarak adlandırdığı, İtalya'da ise "Alto Adige-Trentino" adıyla bilinen bölgeye ilişkin detay yer almadı. Bunun yerine açıklamada, Avusturya'nın dönem dönem çevre koruma kurallarını gerekçe göstererek, tır geçişlerini yavaşlattığı Brenner Geçidi'ne değinildi.

Açıklamada, "İki bakanın görüşmelerinde, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı konusundaki ortak vizyonu yer aldı. Görüşmelerde, bu meselenin 27 AB üyesi arasında ortak bir öncelik olarak kalmasını sağlamak için AB içinde sürekli eylem ihtiyacı vurgulandı." ifadesi yer alırken, bu konuda somut ilerlemelerin kısa sürede kaydedilmesi ve bu çerçevede AB Dönem Başkanı Danimarka ile ortak hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Tajani'nin iki ülke arasındaki altyapıların güçlendirilmesinin, Avrupa ortak pazarında rekabeti sınırlayan fiziksel engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirttiği, Brenner Ana Tüneli'nin inşası konusunda kaydedilen ilerlemeleri olumlu karşıladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Tajani'nin, Brenner Geçidi'ndeki ulaşım meselesine dair iki ülkenin yararına olacak şekilde kesin bir netlik getirilmesi temennisinde bulunduğu bildirildi.

İki bakanın uluslararası meselelerde, Rusya- Ukrayna savaşı, İtalya'nın 10-11 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı "Ukrayna'nın Yeniden Yapılanması Konferansı" ve Gazze'de ateşkesin sağlanması konularını da ele aldıkları belirtildi.

İtalya'nın "Alto Adige-Trentino", Avusturya'nın ise "Güney Tirol" olarak andığı bölge

Avusturya'nın Tirol eyaleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmayla ikiye bölündü ve Güney Tirol olarak bilinen bölge, İtalya'nın egemenliği altına girdi.

İtalya, söz konusu bölgeyi Güney Tirol olarak değil Alto Adige-Trentino ismiyle tanıyor.

Güney Tirol'de yaşayan ve Almanca konuşanlara çifte vatandaşlık ve pasaport verilmesi konusu, Avusturya'da aşırı sağcı kesimlerin zaman zaman öne çıkardığı konulardan olmaya devam ediyor.

İtalya ise söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarına, Avusturya'nın çifte vatandaşlık ve pasaport vermek istemesine karşı çıkıyor.