İtalya ve BAE'den 40 Milyar Dolarlık Anlaşma - Son Dakika
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İtalya ve BAE'den 40 Milyar Dolarlık Anlaşma

İtalya ve BAE, ikili ilişkileri güçlendirmek için 40 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

25.02.2025 14:25
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ROMA, 25 Şubat (Xinhua) -- İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ikili ilişkileri güçlendirme kararı çerçevesinde 40 milyar dolarlık önemli bir yatırım anlaşması ve 40'ın üzerinde yeni iş anlaşmaları imzaladı.

Roma'da gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, geleceğe yönelik sektörlere odaklanan kapsamlı bir stratejik ortaklık kurma konusunda mutabakata vardı. Söz konusu ortaklığın, yapay zeka, veri merkezleri, ileri sanayi, yeni teknolojiler, değerli madenler ve uzay araştırmaları gibi alanları kapsadığı belirtildi.

İtalya ve BAE hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada, İtalya'nın BAE'deki yatırımlarının son 5 yılda yüzde 50 oranında arttığı vurgulanırken, BAE'nin kilit öneme sahip bu sektörlerde İtalya'ya 40 milyar ABD doları yatırım yapacağı belirtildi.

Roma'da yaklaşık 300 şirketin katılımıyla düzenlenen bir İtalya-BAE forumunda konuşan Meloni, etkinliği "ikili ilişkilerdeki yeni dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Ekonomi, savunma, enerji ve kültürel mirasın tanıtımı alanlarında da anlaşmalar imzalayan İki hükümet, barışçıl nükleer enerji, yüksek teknoloji sektörü, yapay zeka, askeri sanayi ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi planlıyor.

Görüşme gündeminde ticari ilişkiler de yer aldı. İki lider, Avrupa Birliği ile ikili serbest ticaret anlaşması yapılmasına yönelik müzakereler de dahil olmak üzere BAE'nin Avrupa pazarlarındaki varlığını artırma hedeflerini ele aldı.

İtalya, son iki yıldır Körfez ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurmak için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Meloni, Mart 2023'te BAE'ye resmi ziyarette bulundu. 2023 yılında iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret 11,7 milyar ABD dolarına ulaştı. Meloni, Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret sırasında BAE ile yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarında iş anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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