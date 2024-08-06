İtalya ve Irak, Orta Doğu'da gerginliği önlemek için çaba gösterecek

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İtalya ve Irak, Orta Doğu'da bölgesel gerginliğin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dair taahhütlerini yineledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptıkları telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın da Orta Doğu'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu aktarılarak, "İtalya ve Irak, bölgesel gerginliğin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dair taahhütlerini yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki bakanın da konuya ilişkin yakın görüşmeye devam edeceği kaydedildi.

Tajani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalya hükümetinin bölgedeki gerginliğin önlenmesine yönelik çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Irak'taki istikrar bölgedeki güvenlik açısından hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateş için Irak ile işbirliği yapmak istediklerini belirten Tajani, Orta Doğu'da barışın sağlanmasına önem verdiklerini bildirdi.