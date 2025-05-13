Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında

Geniş Video İzle

Aydın Nazilli'de geçen mart ayında Fatma G. ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada akılalmaz bir gelişme yaşandı. Olayda eşi ve çocuklarını kaybeden itfaiye eri T.G., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

13.05.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

AİLESİNİ KATLETME SÜPHESİYLE GÖZALTINDA

T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini gören itfaiye personeli T.G., acı olayın ardından göz yaşlarına boğularak sinir krizi geçirmişti.

Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında
Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında
Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Nazilli, İtfaiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-Çin uzlaşması kripto para piyasalarını ateşledi ABD-Çin uzlaşması kripto para piyasalarını ateşledi
İBB’den iş insani Mehmet İlhan Gülay’ın ’zorla bağış’ iddiasına yalanlama İBB'den iş insani Mehmet İlhan Gülay'ın 'zorla bağış' iddiasına yalanlama
’Ayla’ filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu 'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu
Galatasaray HDI Sigorta’da ayrılıklar peş peşe açıklandı Galatasaray HDI Sigorta'da ayrılıklar peş peşe açıklandı
Tarihi netleşti Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek
Boğaz’dan bakınca Pakistan’ı özledi: “Diplomaside kazanan biz olduk“ Boğaz'dan bakınca Pakistan'ı özledi: "Diplomaside kazanan biz olduk"
Ford işçileri Almanya’da grev kararı aldı Ford işçileri Almanya'da grev kararı aldı
Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü
Bir şehrimizi karıştıran ’’yeni papa’’ iddiası: Dedelerinin mahallemizde yaşadığı söyleniyor Bir şehrimizi karıştıran ''yeni papa'' iddiası: Dedelerinin mahallemizde yaşadığı söyleniyor
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin
UEFA’yı ayağa kaldıran hakem, kupa finaline VAR olarak atandı UEFA'yı ayağa kaldıran hakem, kupa finaline VAR olarak atandı

13:44
Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın feshi sonrası ilk kez konuştu
Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu
13:16
DEM Parti’den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı
12:59
Trump’ın Orta Doğu acemiliği İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
12:38
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor İşte PKK’yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
10:11
Bir ilimiz ayakta Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma
19:17
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a kötü haber
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber
19:08
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
18:58
Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean ’Diddy’ Combs’un davası başladı
Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı
18:28
Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK’nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum
Siyasetçi-yazar Zeynep Alkış: PKK'nın silah bırakmasını bir evrim olarak görüyorum
18:03
UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev finalde görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev finalde görev
18:02
Özgür Özel’den PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz
Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz
17:49
Dev maç 31 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Dev maç 31 Mayıs'ta! Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
17:46
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul’a gelebilirim
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 14:06:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.