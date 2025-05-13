Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.
Eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini gören itfaiye personeli T.G., acı olayın ardından göz yaşlarına boğularak sinir krizi geçirmişti.
Son Dakika › Güncel › Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında - Son Dakika
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