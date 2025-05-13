Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri gözaltında

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

AİLESİNİ KATLETME SÜPHESİYLE GÖZALTINDA

T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini gören itfaiye personeli T.G., acı olayın ardından göz yaşlarına boğularak sinir krizi geçirmişti.