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İTO'dan Eğitim Faaliyetlerine Tepki

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İTO, sağlık müdürlüğünün eğitim saatlerini bir saatle sınırlandırmasına karşı çıktı.

11.02.2025 18:34
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(İSTANBUL)- İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitim araştırma hastanelerindeki eğitim faaliyetlerinin haftada bir saatle sınırlandırılması talimatına tepki gösterdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'e  çağrıda bulunan Küçükosmanoğlu, "Bu mevzuata aykırı işlem geri alınmadığı takdirde kaybeden yalnızca asistan meslektaşlarımız olmayacak, ülkenin sağlıktaki geleceği olacaktır" dedi.

İTO, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitim araştırma hastanelerindeki eğitim faaliyetlerinin haftada bir saatle sınırlandırılmasını yönündeki talimatıyla ilgili Cağaloğlu'ndaki binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, İTO Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu üyesi Ayşegül Bilen katıldı.

"Karar derhal geri alınmalıdır"

İTO Başkanı Kükosmanoğlu yaptığı açıklamada, tıpta uzmanlık eğitiminin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Aslında mesele mevzuatı bilmemek değildir. İktidar sağlıkta yaşanan krizden çıkış yolu bulmak için tabiri caizse tüm tuşlara basmaktadır. Şimdi, en zayıf halka gördüğü asistanlara ve asistan eğitimine saldırmakta çareyi görmüştür. Ancak zarar gören yalnızca asistanlar değil ülkenin sağlıktaki geleceğidir.

Bugün için tıpta uzmanlık eğitiminin, pek çok sorunu mevcut. Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun (TTB-UDEK) Aralık 2024'te yaptığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nda mesele enikonu masaya yatırılmış ve sonuçları bülten şeklinde yayınlanmıştır. Ama Bakanlık'la bu başlıkları müzakere edip beraberce tıpta uzmanlık eğitimini iyileştirme yönünde adım atmayı beklerken, mevcut tıpta uzmanlık eğitimini dahi baltalayacak olan bu özensiz uygulamayla karşılaştık.

"Eğiticileri, eğitim vermeye teşvik edecek uygulamaları hayata geçirmeliyiz"

Bu ülkeden genç hekimlerin göç etmemesi için, gelecekte de nitelikli hekimlere ulaşabilmemiz için tıpta uzmanlık eğitiminin üzerinde titremeliyiz. Eğitimin önünde ne engel varsa kaldırmalıyız. Eğiticileri, eğitim vermeye teşvik edecek uygulamaları hayata geçirmeliyiz.

Ama öncelikle İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'e çağrımız; haftalık eğitim sürelerinin bir saat olarak planlanmasına yönelik işlemi derhal geri almasıdır. Bu mevzuata aykırı işlem geri alınmadığı takdirde kaybeden yalnızca asistan meslektaşlarımız olmayacak, ülkenin sağlıktaki geleceği olacaktır. İstanbul Tabip Odası ve TTB-UDEK olarak işlem geri alınıncaya kadar meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: ANKA

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