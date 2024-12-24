İTO'dan 'Yüzyılın İstanbul'u' Kitabı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyet yüzyılına yakından bakmak isteyenler için başvuru kaynağı niteliği taşıyan "Yüzyılın İstanbul'u" kitabını yayınladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre eserde, ekonomi ve siyasetin biçimlendiği İstanbul'un geçirdiği son asır, farklı boyutlarıyla yansıtılarak yaşanan dönemlere ışık tutuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul, 1923'ten 2024'e ulaştığında geride bıraktığı yüzyıla yeni yüzyıllar ekleyecek kadar büyük bir müktesebata erişti." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, anlatılanlara ve tarihi bulgulara göre, İstanbul'un 85 yüzyıla tanıklık ettiğini, medeniyet oluşumlarından ticaret yollarına kadar büyük değişim ve dönüşümlerin hem içinde bulunduğunu hem de sebebi olduğunu belirterek, "1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla İmparatorluk birikimi üzerine yeni bir coşku ile kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul'un 'Geçmişi ihya, geleceği inşa' gücüyle kurtlar sofrası bir dünyada, istiklalini ve mevcudiyetini koruyacak başarıların kahramanı oldu. Zira İstanbul, büyük dönüşümlerin özünün, büyük bir geçmiş olduğu gerçeğinin biricik örneğiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un kültürden spora, gerçek anlamda bir gelişme ve atılım sağlayacak çoklu alanların öncüsü olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bunun en somut göstergesi de Yüzyılın İstanbul'u çalışmasıdır. Kitaptaki her akademisyen, kendi uzmanlık alanında İstanbul'un gücünü resmediyor, Türkiye'nin birikimi, İstanbul'un 100 yıllık kimliğini kaleme alıyor." görüşünü paylaştı.

"Yüzyılın İstanbul'u" kitabı hakkında

Eser, Ahmet Emre Bilgili'nin editörlüğünde hazırlandı.

Çalışmada İlber Ortaylı, Sadettin Ökten, Nazan Ölçer, Çoşkun Yılmaz, Akansel Yalçınkaya, Hasan Büyükdede, Rahmi Deniz Özbay, Azmi Özcan, Berat Özipek, Sinan Genim, Mahmut Ak, Mustafa Gündüz, Necdet Subaşı, Mario Levi, Celile Eren Ökten, Arif Bilgin, İsrafil Kuralay, Nedret İşli, Önder Küçükerman, Çiçek Derman, Uğur Derman, Bülent Katkak, Alim Kahraman, Abdulhamit Avşar, İhsan Kabil ve Murat Salim Tokaç'ın kendi uzmanlık alanında şehrin kimliğine etki eden faktörleri değerlendirdiği yazıları yer alıyor.

"Tarihi İstanbul ve Arkeoloji", "Ekonomik ve Siyasi Hayat", "Şehir ve Sosyal Hayat" ile "Kültürün Başkenti" adlı dört ana başlıkta hazırlanan eser, İstanbul'a geniş bir perspektiften bakış açısı sunuyor.

Gelişim ve değişimin kültürel miras ile şekillendiğine dikkati çeken eser, siyasetten tarihe, edebiyattan musikiye kadar birçok alanda kendini gösteren değerleri gün yüzüne çıkarıyor.

Çalışmada siyaset, ticaret ve ekonomi, sağlık, arkeoloji ve müze, sahaf, sanayi, spor, turizm, asırlık markalar, belediye ve şehircilik, radyo, televizyon ve sinema, gelenekli sanatlar ve İstanbul mutfağı gibi pek çok alanda yaşanan süreç, değişimin aktörleriyle analiz ediliyor.

Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden Mario Levi, yazısını teslim ettikten bir süre sonra, eser hazırlanırken vefat etmişti.